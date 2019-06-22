Cerablus'ta bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus kent merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cerablus kent merkezi güneyindeki Keklece yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Saldırı sonucu 3 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öğle saatlerinde de Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA