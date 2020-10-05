Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi
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Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi

05.10.2020 20:16 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:37

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı. Kaçan askerler; askeri araç, ekipman ve mühimmatları da cephede bıraktılar.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

"ASKERİ ARAÇ VE EKİPMANLARI BIRAKIP KAÇTILAR"

Açıklamada, "Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.

İşte Ermeni askerlerin bıraktıkları silah, mühimmat ve tanklar:

Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah mühimmat görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi
Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi
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