Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı. Kaçan askerler; askeri araç, ekipman ve mühimmatları da cephede bıraktılar.