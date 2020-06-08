Cep telefonlarında şebeke sinyali gidince, hayatlarını şoku yaşadılar
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Cep telefonlarında şebeke sinyali gidince, hayatlarını şoku yaşadılar

Cep telefonlarında şebeke sinyali gidince, hayatlarını şoku yaşadılar Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem Dolandırıcıların, sahte kimlikle oto alım satımda anlaştıkları mağdurlara ait sim kartları kopyalayıp, e-Devlet şifrelerini ele geçirerek PTT hesaplarını boşalttıkları iddia edildi Toplamda...

Cep telefonlarında şebeke sinyali gidince, hayatlarını şoku yaşadılar
08.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:39

Cep telefonlarında şebeke sinyali gidince, hayatlarını şoku yaşadılar

Dolandırıcılardan akıl almaz yöntem

Dolandırıcıların, sahte kimlikle oto alım satımda anlaştıkları mağdurlara ait sim kartları kopyalayıp, e-Devlet şifrelerini ele geçirerek PTT hesaplarını boşalttıkları iddia edildi

Toplamda 350 bin TL dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlardan Tayfur Sanlı: "Sakın Antalya'ya gelmesinler"

ANTALYA - Antalya'da internet üzerinden otomobil satın almak isteyen 3 kişi, dolandırıcıların sahte kimlikle sim kart çıkartıp, yine sahte kimliklerle PTT'ye başvurarak e-Devlet şifresini ele geçirdikten sonra kendi hesaplarına girerek toplamda 350 bin TL aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan Servet Deniz, "Parkta otururken hattımın şebekesi gitti. Ardından PTT bankamatiğine gidip hesabıma baktığımda para yoktu" derken, bir diğer mağdur da, "Sakın Antalya'ya gelmesinler' diyerek dolandırıcılara mesaj gönderdi.

Dolandırıcıların akıl almaz yöntemi bu sefer pes dedirtti. İddiaya göre, dolandırıcılar, internet üzerinden otomobil almak isteyen vatandaşlarla pazarlık yaptıktan sonra, herhangi bir kaparo talep etmek yerine, parayı PTT hesaplarına yatırmasını ve ardından ekran resmi atması gerektiğini söylüyor. Ardından anlaşmaya vardıkları mağdurların bir şekilde ele geçirdikleri kimlik numarasıyla sahte kimlik ve ehliyet çıkararak GSM operatörlerine gidiyorlar. Burada anlaştığı kişiye ait cep telefon numarasına ait yeni bir kart çıkararak, karşı tarafın hattını bloke ediyorlar. Ardından PTT'ye giden dolandırıcılar, sahte kimlikle yine iddiaya göre vatandaşın e-devlet şifresini yeniliyor ve internette sistem üzerinden PTT'nin interaktif hesabına erişerek mevcuttaki bakiyesini kendine transfer ediyor, oradan da farklı hesaplara yayıyor. Mağdurların Türkiye genelinde gün gittikçe sayıları arttığı belirtilirken, Antalya'da Tayfur Sanlı(29), Servet Denizve Adem Atar(36), başlarından geçen dolandırıcılık hikayesini anlattı.

"Şebeke gitti, hesabıma bakınca param yoktu"

Mağdurlardan Servet Deniz(36), 105 bin TL'ye anlaştığı şahsa 75 bin lira kaptırdığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Deniz, "İlk olarak anlaştığım kişi, 'Postane hesabında para olması gerekiyor' dedi. Hesabım vardı ve para oradaydı. Öğlen 12 sıralarında İzmir'den bir GSM bayisi beni aradı ve şahsın birisinin benim adımla yedek sim kart çıkarmak istediğini, sorular sorunca cevap vermeyip kaçtığını söyledi. Elinde benim ismim ve kimlik numaramın yer aldığı sahte ehliyet varmış. Fotoğraf da ban ait değil. Daha sonra parkta otururken GSM firmasının genel merkezini aradım, bağlanmak 20 dakika sürdü. Durumu izah ettim. Bayilere mesaj atacaklarını söylediler. Bu sırada o şahısla halen görüşüyorduk. 18.20'de kullanmakta olduğum hattın şebekesi gitti. Şebekede sıkıntı m var deyip kartı çıkarıp taktım ama yine aynıydı. Sonra PTT bankamatiğe gittim, hesabıma girdiğimde paranın olmadığını gördüm. Hesabıma bakıldığında bir şahsın benim adıma para başka bir hesaba oradan da 7 ayrı hesaba aktarılmış. E-Devlet şifremi almışlar, şifremi değiştirip hesabımdan parayı aktarmışlar. Karşı tarafa TC kimlik numaram konusunda hiçbir şekilde bilgi paylaşmadım. Başkalarının mağdur olmasını istemiyorum. Bu şekilde 20'den fazla kişi var." diye konuştu

"Benim hattım da birden kesildi"

Yaklaşık 1 ay önce 145 bin TL dolandırıldığını belirten mağdurlardan Adem Atar da, "Karşı tarafla her şekilde anlaştık. Benim hattım da bir den kesildi. Hattımın şebekesi gidince, en yakındaki GSM bayisine gidince, oradaki yetkili arkadaş, 15 dakika önce hattımın başkası tarafından kopyalandığını ve yeni sim kart alındığını söyledi. Bu sırada dolandırılacağımı düşünüp PTT'nin müşteri hizmetlerini aramaya çalıştım ancak düşmedi. Öğlen saatine denk geldiği için şubesine de gidemedim. Yarım saat sonrası benim hattım tekrar aktif hale geldi. Daha sonra PTT hesabıma girdiğimde 444 TL para kaldığını gördüm. E-Devlet şifrem alınmış, sim kartım değiştirilerek aldıkları sim kartla parayı kendilerine aktarmışlar. Burada E-Devletten PTT hesabıma direk giriş yapıldığını gördüm. Bu çok büyük bir zafiyet. Mağduruz. Ben işçi olarak çalışan birisiyim. Bu benim 20 yıllık bir birikimimdi. Benim adıma nasıl kimlik çıkarmışlar, e-devlet şifremi almışlar, sim kart çıkarmışlar anlamış değiliz. 3 ayrı yere dava açtım. Kimse sorumluluk kabul etmiyor ama biz mağduruz." dedi.

"Ellerini vicdanlarına koysunlar"

Dolandırıcılara seslenen Atar, "Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu kadar insanın ahını aldılar, bari bundan sonra başka insanların canını yakmasınlar. İstesek onların bir gün içerisinde buluruz ama biz her şeyin yasal yollarla ilerlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik zafiyeti var"

Tayfur Sanlı da, PTT'nin yaşanılan mağduriyetlerin ardından ek güvenlik olarak 'anne kızlı soyadı' tedbiri aldığını ileri sürdü. Sanlı, "E-devlet şifresiyle PTT'ye giriş yapıldığında cep telefonuna sadece onay kodu geliyordu, şimdi anne kızlık soy ismini koymuşlar ama yine hata yapmışlar. Benim e-Devlet şifremi sahte kimlikle aldıktan sonra benim 7 sülalemin hepsinin bilgilerini çıkartabilir. Bu da bir güvenlik zafiyeti. PTT güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiyor." Diye konuştu.

"Sakın Antalya'ya gelmesinler"

Sanlı, sahte kimlikle e-devlet şifresi verildiğini de öne sürerek, bunun kimlik tarama sitemiyle düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. E-devletten birçok işlemin yapıldığına işaret eden Sanlı, durumun çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekti.

Şikayetçi olduğunu ifade eden Şanlı, dolandırıcılara da 'sakın Antalya'ya gelmesinler. Başka bir şey demiyorum' uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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