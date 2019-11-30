"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin Ankara galası

30.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:28

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin ekibi ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Ankaralı sinemaseverlerle buluştu.

Türk spor tarihine damga vuran ve 2 yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filminin özel gösterimi Ankara Metromall Alışveriş Merkezinde gerçekleşti.

Programa yönetmen Özer Feyzioğlu, oyuncular Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Batuhan Davutoğlu, Levent Ülgen ve Kemal Başar'ın yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da katıldı.

Yönetmen Özer Feyzioğlu, filmi çekerken Naim Süleymanoğlu'na layık olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve izleyiciye Süleymanoğlu'nu anlatmak istediklerini söyledi.

Hayat Van Eck, Süleymanoğlu'nu rolü vasıtasıyla tanıdığını, onun ne kadar önemli bir insan olduğunu anladığını belirterek, birçok gencin kendisini bu filmle tanıyacağını ifade etti.

Batuhan Davutoğlu da projeye dahil olduğu ve Naim Süleymanoğlu'nun küçüklüğünü canlandırdığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yetkin Dikinciler, Naim Süleymanoğlu'nun başarılar elde ederken neler yaşadığını anlatabilmek için filmin yapıldığını belirterek, "Naim bize bir hayat bıraktı, Bulgaristan'daki insanlarımızla kavuşmamızı sağladı. Ne mutlu bir araya geldik. Naim bize büyük insanlık ailesinin bir parçası olduğunu ispatladı. Umarım ona layık bir şekilde yaşarız." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da ağabeyinin madalyaları kadar neler yaşadığının, özverili çalışmalarının ve Bulgaristan'da yaşanan baskıların da öğrenilmesi için filmin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Dijital Sanatlar'ın üstlendiği filmde Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa, 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA