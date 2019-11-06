06.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:01

Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan'ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yaptığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar üstleniyor.

Halterde aşılması güç, neredeyse imkansız başarılara imza atan, "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, kariyerine 47 Dünya Rekoru, üst üste 3farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. Dünya rekoruna ilk imzasını attığında, 15 yaşındaydı. Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da olan Naim Süleymanoğlu, ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.

Genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck'i Süleymanoğlu rolünde izleyeceğimiz "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde , babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk canlandırıyor. Gürkan Uygun'u ise Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri rolünde izleyeceğiz.

CGV Mars aracılığıyla 22 Kasım'dan itibaren izleyiciyle buluşacak filmde, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.

Kaynak: Bültenler