Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor
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Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor

16.03.2021 23:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:36

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta bulunan ve ücretsiz "Shakespeare in the Park" prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta bulunan ve ücretsiz "Shakespeare in the Park" prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor. Tiyatroya gelen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, burada bir konuşma yaptı.

Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor
Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor
Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor
Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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