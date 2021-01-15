Cennet meyvesi nedir? Cennet hurması faydaları nelerdir? Cennet hurması ( meyvesi) özellikleri!

Oldukça az yağa sahip, düşük kalorili meyve olan Cennet meyvesi nedir? Cennet hurması faydaları nelerdir? Cennet hurması ( meyvesi) özellikleri!

CENNET MEYVESİ NEDİR?

Trabzon hurması, , Japon hurması, cennet hurması ya da Akdeniz hurması, yöresel adı ile ambe veya amme; abanozgiller (Ebenaceae) familyasından, Akdeniz Bölgesi gibi subtropik iklim kuşaklarında yetişen bir ağaç türü ve bunun meyvesine verilen ad. "Hurma" Farsça khurmalu, yani erik hurması adından gelmedir. Türkiye'ye ilk defa 1920 yıllarında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesinde yetiştirilmiştir, bu nedenle meyvenin ismi tini frence (Fransız inciri) veya Frenk elması olarak da bilinir.

CENNET HURMASI ÖZELLİKLERİ

Kışın yaprağını döken, geniş tepeli seyrek dallı bir ağaççıktır. Gövdenin kabuğu levhalar hâlinde çatlaklıdır. Yapraklar eliptik bir yapıda 6–15 cm uzunluğunda, üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Sarımsı beyaz çiçekleri haziran ayında açar. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Portakal rengindeki meyveleri şekerli ve tanence zengin olduğundan halk arasında tüketilmektedir. Ana vatanı Çin ve Japonya'dır. Türkiye'de Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Antalya civarında yetiştirilir. Dünyada Akdeniz hurmasının 2 milyon ton civarında üretildiği tahmin edilmektedir. Çin en önemli üretici konumunda bulunurken bunu sırayla Güney Kore, Japonya, Brezilya ve İtalya izlemektedir. Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili ise Trabzon hurması üretimine yönelen ülkelerin başında gelmektedir. Ancak Türkiye'de bu meyve 40'ın üzerinde ilde yetiştirilmesine rağmen üretim yıllık 15 bin tonu geçmemektedir.

CENNET HURMASI (MEYVESİ) FAYDALARI

Cennet hurması, cennet meyvesi olarak da bilinen ve içerisinde bulunan A vitamini ve karbonhidratlar sayesinde birçok faydası vardır. Bunlar;

Kilo verdirir,

Hemoroit Hastalarına İyi Gelir,

Sindirim Sistemini Düzenler,

Şeker Hastaları İçin Faydalıdır,

Hipertansiyon İçin İyidir,

Kanserle Savaşır