Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek
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Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek

30.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:59

Evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan Cengiz Koraltan, Esra Erol'un "Sizce komşuluk nedir?" sorusuna "Komşu demek can demek, dost demek, yardımcı demek" şeklinde cevap vermiş.

Evli ve iki çocuk annesi Esra Karakuş ile birlikte olan ve DNA testi sonucu genç kadının yeni doğan çocuğunun kendisinden olduğu öğrenilen Cengiz Koraltan'ın canlı yayında komşuluğun tanımını yaptığı ortaya çıktı.

"KOMŞU DEMEK DOST DEMEK"

Canlı yayında Esra Erol'un "Sizce komşuluk nedir?" sorusuna yanıt veren Koraltan, "Komşu demek can demek, dost demek, yardımcı demektir. Komşu demek gerektiği yerde yardım etmektir" ifadelerini kullandı.

Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek

SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek
Haber Yorumları (6)
TOKMAK: Aslinda 1 derece esas suclu o kadin..ama buu..gerzeginde iyi komsusu olur yakinds birileri kesin.
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TOKMAK: Ben sana komsu olacagim.. Bekarim..haberin ola
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TOKMAK: Bununda yetiskin kizi ve karisi var..elbet..yerler onlari birgün
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