CHP Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı Cengiz Balkan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediye Başkan adayını belirledi. Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediye Başkan adayı Cengiz Balkan oldu. Peki, Cengiz Balkan?

CENGİZ BALKAN KİMDİR?

Balkan, 16 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Balkan,daha sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak 1992 yılında mezun oldu.

TARİŞ'DE ÇEŞİTLİ KADEMELERDE ÇALIŞTI

Tariş Zeytinyağı Birliğinde çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2001'den itibaren Altınoluk Tarım Satış Koop Müdürü olarak çalıştı. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birçok ülkede çalışmaları oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli örgütlerde görevlerde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Küçükkuyu Belediye Başkanı seçildi ve yeniden 2014 yerel seçimlerinde ikinci kez Küçükkuyu Belediye Başkanı oldu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Balkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.