Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü Polisin havaya ateş edip, biber gazı sıktığı kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı Adıyaman'da, 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü
13.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:31

Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Polisin havaya ateş edip, biber gazı sıktığı kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis havaya ateş edip, biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga, Kahta Devlet Hastanesi Morgu önünde meydana geldi. Önceki gün Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu isimli şahıs hayatını kaybetti. Morga kaldırılan şahsın cenazesini defnetmek için akrabalar arasında önceki akşam tartışma çıktı. Cenazeyi kimin defnedeceği ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve polis kavgayı kavgaya müdahale etti.

Cenazeyi alıp, defnetmek için morg önüne gelen akrabalar yine tartıştı. Bu kez kavga daha da büyüdü. Taraflar bir birine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar kontrol altına alındı. Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı öğrenildi.

Cenazenin polis gözetiminde Kahta ilçe merkezinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Seda Sayan Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Eddie Newton Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ankara Antalya Polatlı Fırtına
Şu an buradasınız: Cenazeyi kim defnedecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 12:35:47. #1.14#
title