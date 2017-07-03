Cenazeye Saatler Kala Babasının Dava Açacağı Duyulunca Şehidin Tabutu Açıldı

Şırnak'ta geçen hafta şehit düşen Komando Çavuş Sinan Hamza'nın ailesinin babalık davası açacağının duyulmasının ardından mahkeme kararıyla defin öncesi şehit askerin tabutu açılarak kan alma işlemi yapıldı. Böylece dava açılması halinde fethi kabir işleminin (mezarın açılması) önüne geçildi.

Habertürk Gazetesi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre, Şırnak'ın Uludere İlçesi üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Trabzonlu Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza 27 Haziran'da şehit oldu. Terhisine 16 gün kala şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın şehit haberi, Samsun'un Terme İlçesi'nde yaşayan babaannesi Medine Hamza'ya verildi.

BABALIK DAVASI

Doğduktan sonra dedesi Ali Hamza'nın nüfusuna kayıt edildiği ortaya çıkan Sinan Hamza 28 Haziran'da Trabzon'un Araklı İlçesi'nde düzenlenen askeri törenle ve binlerin katılımıyla toprağa verildi. Törene saatler kala ise şehit Sinan Hamza'nın yakınları, dede Ali Hamza'nın 4 yıl önce hayatını kaybettiğini ve şehit babası İsmail Hamza'nın babalık davası açacağını ileri sürdü.

ŞEHİT ASKERİN TABUTU AÇILDI

Cenaze töreni öncesinde konuşulanları haber alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Adli Tıp ekibine şehit askerden DNA testi için kan alınması talimatını verdi. Mahkeme kararıyla defin öncesi şehit askerin tabutu açılarak kan alındı. Başsavcı, baba tarafından dava açılması halinde fethi kabir işleminin (mezarın açılması) önüne geçmeyi başardı. Şehitten alınan kan örneği Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda muhafaza altına alındı. Baba dava açarsa, kan örnekleri karşılaştırılacak. Bu arada babanın şehidin haklarından yararlanmak için dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.



