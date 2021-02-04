Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı

04.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:36
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı

Almanya'da hayatını kaybeden Mustafa Özdemir ile Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri karıştı. Türkiye'ye getirilip Trabzon'da toprağa verilen Yıldırım'ın cenazesi, mezardan çıkarılarak memleketi Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da teşhis için morga giden Yıldırım'ın yakınları ise Özdemir koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.

Almanya'da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen bir nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Mustafa Özdemir'in yakınları Trabzon Havalimanı'nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verdi.

Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı

MORGA GİRENLER KARANTİNADA

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise Elazığ'a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

CENAZELER DEĞİŞTİRİLDİ

Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'a gönderildi. Mustafa Özdemir'in cenazesi Akçaabat'ta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:36:20. #1.16#
title