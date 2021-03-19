Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda, cenaze töreni düzenlendi.

UZAKLAŞTIRILDI

Cenaze namazından önce imamın helallik istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Aydoğmuş'un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş'u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.

AİLE REDDETTİ

Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.

HAKKINI HELAL ETMEYEN ŞAHIS KONUŞTU

Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğmuş, "Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik" dedi.

"O BİNANIN TAMAMINI BEN YAPTIM"

2000'li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğmuş, "Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı