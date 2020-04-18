Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
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Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Harun Tan, Magazin

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya, eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.

18.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 18.04.2020 00:46
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören minik Pars, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

EBRU ŞALLI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenaze töreninde Ebru Şallı ayakta durmakta zorlanırken, eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, Şallı'yı bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu.

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

İki tane oğlu olan ünlü mankenin 8 yaşındaki oğlu, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi"

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu

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Haber Yorumları (1)
MELTEM: Allahım Sabır metanet versin Melek oldu Nurlar içinde olsun .
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