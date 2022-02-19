Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı - Haberler
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Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon'a ulaştırmak için yola çıkan yolcu otobüsünün Çankırı D100 karayolunda devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon'a ulaştırmak için yola çıkan yolcu otobüsünün Çankırı D100 karayolunda devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon'a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Cenaze yakınlarını taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Çankırı, Trabzon, Cenaze, Güncel, Haberler

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