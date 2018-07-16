Cenaze Taşıma Hizmeti Ücretsiz Oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Vekili Şahin Özer yönetiminde toplandı.

Özer, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan ve millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dileyerek, "Mevlam ülkemizi ve milletimizi bu ve benzeri şer odaklarının şerrinden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda, gündem maddeleri arasında yer alan il sınırları içerisinde ve il dışına yapılan cenaze taşıma hizmetinin ücretsiz olarak yapılmasın hakkındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi kabul edildi.