Cenaze namazında saflar seyrekleşti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Cenaze namazında saflar seyrekleşti - Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Ethem, Antalya, Güncel

Cenaze namazında saflar seyrekleşti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi mezarlık şubesinde görevli imam İbrahim Ethem İrbeç, kıldırdığı cenaze namazında cemaatin 1 metre aralık olması konusunda uyardı.

19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:41
Cenaze namazında saflar seyrekleşti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi mezarlık şubesinde görevli imam İbrahim Ethem İrbeç, kıldırdığı cenaze namazında cemaatin 1 metre aralık olması konusunda uyardı. İrbeç, "Bunu insanlığın ve toplumun sağlığı açısından yapıyoruz" dedi.

Din görevlilerinin cemaatli ibadetlerinde, "Safları sıkı tutalım, omuzlar birbirine dokunmalı" uyarısı, dünyada yaklaşık 9 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle tersine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusa sesleniş' konuşmasında kabine üyelerinin birer koltukla aralıklı oturması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı dahil cemaatli ibadeti durdurmasının ardan cenaze namazlarına da farklı bir uygulama getirildi.

Antalya'da hastalık nedeniyle 50 yaşında yaşama veda eden turizmci Kadriye Coşkun'un cenaze namazı camilerde ibadetin kısıtlanmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı mescitinde kılındı.Namaz öncesi Coşkun'un yakınlarının bazılarının maske takması ve eldivenli olması dikkati çekerken, namazı kıldıran imam İbrahim Ethem İrbeç, maske taktı. İrbeç, namazdan önce "Dikkat etmemiz gereken hususlar var" diyerek camilerin koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldığını söyledi. İmam İrbeç, "Cenaze namazında şöyle bir uygulamaya geçeceğiz. Ellerimizi omuz hızasında yana açacağız. Sağımız solumuzda ön ve arkada 1 metre mesafe bırakalım. Bunu insanlığın ve toplumun sağlığı açısından yapıyoruz" şeklinde uyardı. Cemaatin kendi aralarındaki mesafeyi kontrol etmesini isteyen İrbeç, daha sonra cenaze namazını kıldırdı.Namazın ardından DHA muhabirine konuşan imam İrbeç, şunları söyledi: "Son zamanlar koronavirüs salgınından dolmayı Diyanet İşleri Başkanlığımız ve devletimiz ortak bir karar aldı. Bu uygulamayı yapmamız toplum açısından ve kendi sağlımız açısından önemli. Bunu yapmamız ve uymamız gerekiyor. Toplu ibadethaneler 5 vakit ve cuma namazı buna dahil toplu namaz kılanamıyor. Bu uygulamaya cenaze namazlarını da dahil ettik. Sağdan soldan, önden arkadan 1 metre olmak üzere mesafe bırakarak insanların kaynaşmamasını sağlayarak hastalık geçene kadar bu şekilde önlemi aldık."İrbeç, bazı cematin tepki gösterdiğini de belirtip, "Cami cemaati tepkiler veriyor tabi biz tatlı bir dille anlatmaya çalışıyoruz, uymaları gerektiğini söylüyoruz. Uymaları durumunda onların ve bizim sağlığımız tehlikeye atılmayacak, mecbur uymak zorundalar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de cenaze sahiplerine ve yakınlarına namaz öncesi ve sırasında virüs ile alakalı daha dikkatli olmaları konusunda bilgi veriyor.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haberler
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haberler
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Haberler
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haberler
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Cenaze namazında saflar seyrekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:37:35. #1.14#
title