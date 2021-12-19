Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Haberler | Güncel

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Süleyman Çelik, Tolga Çelik, Vural Çelik ve Hüseyin Çelik, bir yakınlarının cenazesine katılmak için dün Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'ne geldi. 4 kişi, geceyi mahalleye bağlı yayladaki evlerinde geçirdi. Sabah uyanınca bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını gören 4 kişi, mahsur kaldıklarını anlayınca Konya'nın Seydişehir Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar nedeniyle kapanan yolun açılıp, 4 kişinin kurtarılması için bölgeye ekip gönderildi.

Haber : Ali SAYLAM SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

======================


51 yaşındaki tır sürücü 5 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

51 yaşındaki tır sürücü 5 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

 Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title