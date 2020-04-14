Cenaze hizmetleri personellerine korona virüs eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri personellerine korona virüsten vefat eden hayatını kaybedenlere yönelik uygulanacak kurallar hakkında eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri personellerine korona virüsten vefat eden hayatını kaybedenlere yönelik uygulanacak kurallar hakkında eğitim verildi.

Kocaeli'de korona virüs salgınına karşı mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüse karşı personellerini eğitiyor. Korona virüsten dolayı vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerinin kurallara uygun bir şekilde yapılması için Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü personellerine, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitimde, cenaze hizmetleri personellerine korona virüs tanısı ile vefat eden kişilere uygulanacak prosedür anlatıldı. Eğitimde personellerin eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmaları belirtildi. Ayrıca personellere el hijyeni, standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ile solunum sekrasyonları ve temas önlemleri konularında eğitim verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA