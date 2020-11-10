Cemre Ebüzziya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Ebüzziya hangi dizide oynadı? Cemre Ebüzziya Instagram hesabı!

Uraz Kaygılaroğlu ile görülen ve son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cemre Ebüzziya hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Cemre Ebüzziya boyu ne kadar, kaç kilo? Cemre Ebüzziya'nın babası kimdir?

Cemre Ebüzziya kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Magazin severler tarafından merak konusu olan Cemre Ebüzziya dizileri nelerdir?

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır.

Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku'nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya'nın yeğeni, Ümit Utku'nun torunu.

Konservatuvar eğitimini ABD'de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl'daki Helena karakteriyle başladı. 'Ben Onu Çok Sevdim' ve 'Galip Derviş' dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi 'Bulantı' ardından 'Kasap Havası'nda da rol aldı.

İlk dizi oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteri ile gerçekleştiren Cemre Ebuzziya, bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Bulantı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda rol almıştır.

Cemre Ebüzziya şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterine hayat vermektedir. Cemre Ebüzziya, 1.63 metre boyunda ve 55 kilodur.

CEMRE EBÜZZİYA DİZİLERİ

Kız Kardeşler filmi

2019 – Kronoloji (Nihal) (Sinema Filmi)

2019 – Karakomik Filmler (Songül) (Sinema Filmi)

2019 – A Tale of Three Sisters (Reyhan) (Sinema Filmi)

2018 – Bartu Ben (Serap) (TV Dizisi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Sultan) (Sinema Filmi)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 – Kasap Havası (Hülya) (Sinema Filmi)

2015 – Bulantı (Özge) (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Rinda) (TV Dizisi)

2012-2013 – Muhteşem Yüzyıl (Helena) (TV Dizisi)

2008 – Mordkommission Istanbul (Leyla) (TV Dizisi)