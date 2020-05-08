Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde online derslere devam

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınında evinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığı için görüntülü dersler yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine ara verdi. Salgından dolayı evlerinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine bu kapsamda online dersler yapılıyor.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak için yapılan dersler ile öğrencilerin evde keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Eğitici videolar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlere öğretmen ve psikolog tarafından destek veriliyor.

BEDEN VE RUH SAĞLIĞI İÇİN DERSLER

Online olarak yapılan derslerde yiyecek içecek atölyesi öğretmeni internet üzerinden kısır, ekmek ve benzeri hamur işleri yapıp, özel öğrencilerin evlerinde aileleri ile birlikte güzel zaman geçirmesini sağlıyor. Özel öğrencilerin beden sağlığı için spor atölyesi öğretmeni eşliğinde de spor yapılıyor.

ÖĞRETMENLER İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nin diğer eğitim atölye öğretmenleri evde uyarlamaları için öğrenciler ile tek tek görüşüyor. Öğretmenler tarafından tek tek aranan özel öğrencilerin gün içerisinde neler yaptığına dair değerlendirmesi alınıyor. Öğrencilere evde eğitici, öğretici faaliyetlere yönlendirilip aileleri ile faydalı vakit geçirmesini sağlanıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların bu süreci evlerinde en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için psikolog eşliğinde özel görüşmeler yapılıyor ve çocuklara psikolojik destek veriliyor.

Kaynak: Bültenler