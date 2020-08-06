Cemil İpekçi 72 yaşına bastı Modacı Cemil İpekçi (72), yeni yaşına yakın dostları ve aile üyeleri ile birlikte Bodrum Kaşıbeyaz'da girdi. Kardeşi Kenan İpekçi'nin torunu Dağhan Uyanık ile birlikte kendisi için hazırlanan pasta ve özel künefenin mumlarını üfleyen Cemil İpekçi, kutlama sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İpekçi'nin rahmetli Nur Yerlitaş hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti

"Epeyce yaşı geride bıraktım. Yılını söylemiyorum ama bu kadar yılda çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Dünyaca zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımıza candan davranışları ve çabaları için sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."& ; sözleri ile röportaja başlayan ünlü modacı, doğum günü için Kaşıbeyaz'ı seçme nedenini ise şöyle açıkladı:

"Burası Cemil İpekçi ile çok örtüşüyor. Arkamda bin iki yüz yıllık bir zeytin ağacı var ve onun önünde durabilmek bile benim için büyük bir şeref. Mekanı dizayn ederken doğaya saygı gösteren işletmecileri de buradan ayrıca tebrik etmek, onlara herkes adına teşekkür etmek istiyorum."

'EVİ ALMA SEBEBİM KAKTÜS'

İpekçi, bir muhabirin yeni aldığı evle ilgili yönelttiği soruya ise, "Eski taş bir ev zaten. 250-300 yıllık bir ev. Fakat benim evi alma sebebim bahçemdeki 250 yıllık kaktüs. Evin gerçek sahibi ben değilim, o kaktüs. Biz o evde misafiriz." cevabını verdi.





'EDEPSİZLİK TREND OLDU'

Günümüz modasının vazgeçilmez terimleri olan ikon ve trend kelimesinin çok yanlış anlaşıldığının da altını çizen ünlü modacı Cemil İpekçi, "Bence ikon Cahide Sonku, Muhterem Nur, Türkan Şoray, Ajda Pekkan'dır. Ben başka bir ikon göremedim bu yaşadığım dönemde. Çok star var, çok yıldız var evet ama ikon değiller. İkon olabilmek taklit edilebilmeyi gerektirir.

Trend ise çok farklı bir kavram ve geçici... Günümüz şartlarında trend bir kısa pantolon da olabilir. Şuan trend edepsizlik ve terbiyesizlik olabilir. Bana pek güzel gelmeyen tuhaf bir trendin içindeyiz." diyerek çarpıcı açıklamalara imza attı.

Kaynak: Snob Magazin