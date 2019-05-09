Cemil Alevli Koleji Toplum Hizmeti Programı Tanıtıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret eden Robert Kolej Toplum Hizmeti Programı Koordinatörü Elif Sönmez, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ve IB programını takip eden öğrencilere uyguladıkları toplum hizmeti projeleri hakkında bilgiler aldı. Sönmez uygulanan programların topluma önemli hizmetler verdiğini ifade ederek GKV Özel Okulları öğretmen ve idarecilerini kutladı.

Robert Kolej Toplum Hizmeti Programı (THP) Koordinatörü Elif Sönmez Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret ederek Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ve IB programını takip eden öğrencilere uyguladıkları toplum hizmeti projeleri hakkında bilgi aldı. GKV Özel Liseleri bünyesinde yapılan toplum hizmeti çalışmaları ve IB programını takip eden Cemil Alevli Koleji CIP ( Toplum Hizmeti Programı) kapsamında yapılan etkinlikler paylaşılırken konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplum hizmeti amaç ve kazanımları üzerine yapılan interaktif sunumda Sönmez Toplum Hizmeti Programını insanlara, topluma çeşitli açılardan yardımcı olmak amacıyla öğrenciler tarafından sorunlar karşısında yapıcı çözümler üretme ve uygulamaya yönelik projeler olduğunu belirtti. Robert Kolej THP Koordinatörü Elif Sönmez sunumunda ayrıca öğrencilerde başkalarına karşı sorumluluk duygusu kazanmalarına olanak sağlayarak ileride meslek yaşamlarında ve özel yaşamlarında iletişim, problem çözme ve iş dünyasıyla ilgili beceriler geliştirebildiklerinin altını çizerek, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında uygulanan program ve gerçekleştirilen hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade ederek okul idarecilerini kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA