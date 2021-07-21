Cemalnur Sargut kimdir?

Tasavvufla ilgili araştırmalarıyla isminden söz ettiren Cemalnur Sargut, internet kullanıcıları tarafından zaman zaman merak konusu olmaktadır. Cemalnur Sargut kimdir?

Cemalnur Sargut kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mesnevi çalışmalarına ağırlık veren ve seminerlerde yer alan Cemalnur Sargut'un biyografisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

CEMALNUR SARGUT KİMDİR?

Cemâlnur Sargut, 3 Kasım 1952 tarihindeİstanbul'da dünyaya geldi. Türk araştırmacı yazar ve yayıncı. Tasavvuf ve İslâm hakkındaki araştırma ve incelemeleri ile tanınmıştır. Nefes Yayınevi'nin ve Kerim Vakfı'nın kurucusu, Türk Kadınları Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanıdır.

Hayatı

Cemâlnur Sargut, 3 Kasım 1952'de İstanbul'da mutasavvıf bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini kimya mühendisliği dalında tamamladı. Gençliğinde felsefeye ilgi duyan Sargut, büyük felsefecilerin hayâtını incelediğinde, bu ilmin yaşanamayan bir ilim olduğu kanaatına varınca, İslâm'a ve tasavvufa yöneldi. Sâmiha Ayverdi'nin yakın çevresinde Kur'ân-ı Kerîm ve Mesnevî-î Şerif çalışmalarına başladı.

Ken'an Rifâî, Meşkûre Sargut ve Sâmiha Ayverdi etkisinde tasavvuf araştırmalarının yanı sıra Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî, Abdülkâdir Geylânî, İbn-i Arabî, Niyazî-î Mısrî, Abdülkerîm el-Cîlî, Şems-î Tebrizî ve Sultan Veled gibi büyük mutasavvıfların yorumlarıyla Kur'an-ı Kerîm sûrelerini açıklayan eserler yazdı. Ayrıca halka açık "Mesnevî", "Füsusu'l Hikem" ve "Tasavvuf" dersleri ve sohbetleri yapmaya devam etmektedir.

Çalışmaları

Cemalnur Sargut, 20 yıl kimya öğretmeni olarak görev yaptı. Hocası Sâmiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevî şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu konferanslarda ilmi hal, ibadeti aşka yolculuk olarak gören İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır.

Sargut, hocasının bu konudaki anlayışının insanlık âlemine tanıtmak amacıyla 2000 yılından beri dersler verdiği ABD'nin North Carolina Üniversitesi'nde 2009 yılında bir İslâm kürsüsü kurdu. İkinci bir İslâm kürsüsü de Çin'de Pekin Üniversitesi'nde kurulmuştur. Bu çalışmalarının ortak amacı, öğrencilerin İslâm'ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır.

İslâm'ın hakîkatinin tanıtılması için Doğu ve Batı arasında mânevî bir köprü kurulmasına önderlik etmeyi hedefleyen çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Sempozyumlar

Kadın ve Tasavvuf (2005, İstanbul)

(2005, İstanbul) Mevlana'da Buluşma (2005, İstanbul)

Mevlana ve Kadın (2007, İstanbul)

Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması (2007)

Modern Çağ ve İbn Arabî (2008, İstanbul ve Şam)

"Güneşle Aydınlananlar" Şems-i Tebrîzî (2009, İstanbul ve Konya)

Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi (2010, İstanbul ve Malatya)

Seyyid Burhâneddîn Tirmizî (2011, Kayseri)

Sultan Veled (2011, İstanbul ve Konya)

Hacı Bayram-ı Veli (2012 Ankara)

Adi guzel kendi guzel Muhammed (2014 Amsterdam)

Konferanslar

Namazın Hakîkati (5 Aralık2010)