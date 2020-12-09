Cemal Yeşilyurt'un adı Tekkeköy'de yaşatılacak
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Cemal Yeşilyurt'un adı Tekkeköy'de yaşatılacak

09.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:09
Cemal Yeşilyurt'un adı Tekkeköy'de yaşatılacak

Hayatını kaybeden Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt'un ismi Tekkeköy ile Kutlukent'i birbirine bağlayacak olan 23 Nisan Caddesi'nde yaşatılacak.

Hayatını kaybeden Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt'un ismi Tekkeköy ile Kutlukent'i birbirine bağlayacak olan 23 Nisan Caddesi'nde yaşatılacak.

Tekkeköy'ün en önemli caddelerinden biri olan 23 Nisan Caddesi'nin isminin Samsun'un ve Türkiye'nin dört bir yanında eğitim, sağlık, spor, ibadethane, hayrat gibi daha birçok hayır işleri yapan Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı rahmetli Cemal Yeşilyurt Caddesi olarak değiştirilmesi için Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne teklifte bulundu.

Togar'dan ahde vefa

Samsun'un ve Türkiye'nin dört bir yanında farklı hayır işleri yürüten Cemal Yeşilyurt'un isminin ahde vefa ile Tekkeköy'de yaşatılmasını hedeflediklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir şahsiyet olan ve hayır işlerinde en önde gelen iş adamı Cemal Yeşilyurt'un ismini ilçemizde yaşatmak için çalışmalarımızı başlattık. Ülkemizin ve şehrimizin örnek sanayicisi, eğitimden sağlığa spordan ibadete ülkemizin her bölgesinde sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan yeri doldurulamayacak büyüğümüz Cemal Yeşilyurt'un isminin ilçemiz sınırlarında açılmakta olan en önemli ulaşım ağlarımızdan 23 Nisan Caddesi'ne verilmesi için Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na teklifte bulunduk. Tekkeköy ile Kutlukent'i birbirine bağlayacak olan ilçemizin gelişimi ve yeni yerleşimlerin oluşacağı bu önemli caddemiz meclisimizin onayıyla Cemal Yeşilyurt Caddesi olmasını temenni ediyoruz. Hayırsever iş adamı rahmetli Cemal Yeşilyurt amcamızı bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - SAMSUN

Cemal Yeşilyurt'un adı Tekkeköy'de yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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