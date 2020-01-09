Cemal Süreya ölümünün 30. yılında kendi çizimleriyle anıldı

09.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:09

İSTANBUL (İHA) – Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 30. yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kendi çizimlerinin ve günümüz sanatçılarının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi ile anıldı. Serginin açılışına Cemal Süreya'nın kız kardeşi ve yeğenleri de katıldı.



Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya'yı aramızdan ayrılışının 30. yılında özel bir etkinlikle andı. Cemal Süreya'nın ilk kez sanatseverlerle buluşan el çizimlerinin yer aldığı sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde Küçükçekmeceliler ile buluştu. Günümüz sanatçılarından 40 önemli ismin de destek vererek Cemal Süreya'nın yaşamı ve eserleri üzerinden ele alındığı sergi yoğun ilgi gördü. Açılışa Cemal Süreya'nın kız kardeşi ve yeğenleri de katıldı. Ayrıca Babazula'nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve şair, yazar, oyuncu Orhan Alkaya da ortak performansları ile Cemal Süreya'nın şiirlerini müzikle buluşturdu.'Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' isimli sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide alanlarında uzman Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün gibi sanatçılar birbirinden güzel eserleri de yer aldı.



"Küçükcekmece'de edebiyatı kitabı şiiri duymaya devam edeceksiniz"



İkinci Yeniciler içinde Cemal Süreya'nın önemine değinen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılıç, "İkinci yeniciler edebiyatımızda önemli bir yere sahip bir akım. Ülkü Tamer'le, Ece Ayhan'la, Turgut Uyar'la ve daha birçok şairle şu an bile gençlerin dilinde ikinci yeninin şiirleri. Bunlar içinde Cemal Süreya çok daha ayrı bir yere sahip. Küçükcekmece'de edebiyatı, kitabı, şiiri başkanımızın da önderliğinde duymaya devam edeceksiniz. Ben ikinci yeni ve Cemal Süreya adına burada toplanmış tüm sanatseverlere yeniden başkanımız adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



"Toplumun hafızasına sinmiş bir şairin anılması son derece önemli"



Cemal Süreya'nın yakın dostu Oyuncu Orhan Alkaya, "Cemal benim hem edebiyattan büyüğüm hem yakın bir dostumdu, pek çok kere ölümünden sonra onunla ilgili anmalarda konuştum. Geçen sene biz Babazula grubundan Murat Ertel ve Esma Ertel'le bir performans yaptık bunu tekrarlayacağız bu akşam Cemal'in dört şiirinin farklı bir yorumu diyelim. Cemal Süreya güzel çizerdi karikatüre kaçmayan bir deseni vardı şekli ironisi çizimlerine de yansır bir yerde otururken herhangi bir kağıda bazen bir peçeteye bir şeyler çizerdi. Bu sergi çok güzel toplumun hafızasına sinmiş bir şairin anılmaya devam ediyor olması son derece önemli. Bu ülke en fazla hafızasızlıkla mağdurdur o yüzden bu tür hatırlamalar toplumu da diri tutmaya yarar. Aynı zamanda ve tabi çok önemli nadide bir şairin gündemden düşmediğini görmek harikulade" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA