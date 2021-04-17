Cemal Safi kimdir? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemal Safi kimdir? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi biyografisi!

Cemal Safi kimdir? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelenmiştir. Cemal Safi kimdir, kaç yaşındaydı? Cemal Safi mesleği nedir? Cemal Safi nereli? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi hayatı ve biyografisi nedir?

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Cemal Safi kimdir, kaç yaşındaydı? Cemal Safi mesleği nedir? Cemal Safi nereli? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEMAL SAFİ KİMDİR?

Cemal Safi, (d. 15 Ekim 1938, Samsun - ö. 17 Nisan 2018, Ankara) Türk şair.

1938 yılında Samsun'da doğdu. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulu' nun Torna Tesviye bölümünden mezun oldu. 1959 yılında ailesiyle Ankara' ya taşındı. 1971 yılına kadar o dönemde sahibi oldukları Büyük Otel' de babasının yanında çalıştı. 38 yaşından sonra şiirlerini yazmaya başladı. Şiirlerini ilk defa Orhan Gencebay besteledi. 1989 Yılında Zekai Tunca' nın bestelediği "Rüyalarım Olmasa", 1990 yılında Selçuk Tekay' ın bestelemiş olduğu Vurgun' un güftekarı olarak Hürriyet Gazetesi' nin Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi' nin Yılın En Sevilen On Şarkısı birincilik ödüllerini aldı. 1991 yılında yine Zekai Tunca' nın bestelediği "Gözüm Kesmiyor" şarkısıyla Milliyet Gazetesi' nin, 1991 yılında TRT' nin açmış olduğu yarışmada yine "İmkansız" şarkısıyla En İyi Türk Sanat Müziği ödülünü aldı.

1990 yılında "Bu Gece Kalıyorum" adında şiir kaseti çıkardı. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri, Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. 2000 yılında "Sende Kalmış", 2002 yılında "Kıyamete Kırk Kala" ve 2008 yılında da "Ya Evde Yoksan" şiir kitapları yayımlandı.

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelendi.

Safi, Türk Dil Kurumu tarafından, 2003 yılında yapılan Dil bayramında Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. 2004 yılında Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu madalyası aldı. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi.

Şair, yaz aylarını geçirmekte olduğu Akçay'da 1992 yılından beri her yıl, Ağustos ayının son üç günü gerçekleşen Akçay Şairler ve Bestekârlar Festivali 'ni organize etmişti. Beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 2017 yılı Ekim ayında hastaneye kaldırılan şair, uzun süre tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan 2018 tarihinde hayatını kaybetti. 20 Nisan 2018 tarihinde Pursaklar mezarlığında defnedildi.

Şükran Safi ile evli olan Cemal Safi, oğullarına Peyami Safa ve Mehmet Âkif Ersoy'un isimlerini vermişti.

BAZI ŞİİRLERİ

• Ya Evde Yoksan

• İç Benim İçin

• Ayşen

• Vurgun

• Tek Hece (Aşk)

• Sende Kalmış

• İmkansız (Rüyalarım Olmasa)

• Aheste

• Mecbur muyum Ben

• Yeter Artık Daha Fazla Üzemezsin

• Eskici

• Git

• Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum

• Telefonda Sen

• Bırak Beni Gideyim

• Kılavuzum Karga Çıktı Neyleyim

• Gelin Birlik Olalım

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Nur Sürer Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cemal Safi kimdir? Cemal Safi şiirleri nelerdir? Cemal Safi biyografisi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:35:57. #1.15#

title