Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a Tosun Paşa Filmi İçin Onay Çıkmadı
Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa'yı yeniden çekmek istedi ancak Arzu Fim, komedyenlerin teklifini kabul etmedi.
Türkiye'nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gözünü Yeşilçam'ın ünlü filmine çevirdi. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa"yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film'e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.
FERDİ EĞİLMEZ "HAYIR" DEDİ
Şahan Gökbakar'ın yeni "Recep İvedik"e başlamadan önce Tosun Paşa'yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı öğrenildi.
YORUMLAR (34)
-
Helal olsun çok doğru bir karar. Kaliteli bir filme ucuz bir gölge düşürmek para için yapılacak is değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hamam sahnesini nasıl yapıcaksınız bir saha öyle sahnenn yerini hiç bişey tutmaz adile annemiz efsane sahnesi.iyiki onay çıkmamış orjinali sonsuza kadar yeter.bırakın küçük enişteyi......Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Aynisi cok sacma olur ama devami niteliginde bir sey olabilir yada oncesiCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Siz kiiiim tosun paşayi cekmek kim Oturun oturdugunuz yerdeCevap Yaz 56 6 Yayından Kaldır
-
Tabiki SÖZ birinci olucakCevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır