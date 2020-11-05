Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi

O Ses Türkiye sunuculuğuyla ünlenen Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı öne sürülen Cem Yılmaz, iddialara imalı bir paylaşımla yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Bu ve benzeri 'aşk' haberleri dedikleri şeyi , 2 gün sonra 'büyük aşk bitti' diye verme var bir de... Bitene kadar mücadeleye devam" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sunucu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"2 GÜN SONRA 'BÜYÜK AŞK BİTTİ' DİYE HABER YAPARLAR"

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ve benzeri 'aşk' haberleri dedikleri şeyi , 2 gün sonra 'büyük aşk bitti' diye verme var bir de... Bitene kadar mücadeleye devam" dedi.

"YANLIŞ VE YALAN BİLGİLERLE GÜNDEM YARATILMASIN"

Öte yandan Saadet Özsırkıntı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır."