Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu
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Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu

08.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:01

NTV'de yayınlanan programa konuk olan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakteri için hazırladığı dizinin ilk olarak 8 bölümle Netflix'te izleyicisiyle buluşacağını söyledi.

NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı.

"İLK SEZON TUTARSA 8 BÖLÜM DAHA YAPARIZ"

Sözlerine devam eden Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu

2021'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Merakla beklenen dizinin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor. Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak.

Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu
Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu
Haber Yorumları (4)
ENGİNEER38: tabi kaz yolamıyorlar artık, paraları bitmezde alıştılar akan paralara , izlememde izletmemde bunları buralara getirdik siyaset yapıolarlar, işin garibi hakaret ettiği kesimde en fazla para kazandıran kesim. . .
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CONİ: daha dun netflixe laf atiyodun artis isin dusunce ne yapsan bossss
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SEREN CANJ: .iğrenç şuna bak hareketsiz sapık birde komik olsa bari hep aynı ayaklar ayı tavırlar aynı insanlar filimlerinde
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