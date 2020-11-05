Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın
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Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın

05.11.2020 21:34 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:41
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddialara açıklık getirdi. Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" dedi.

Bir süredir aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, O Ses Türkiye sunuculuyla ünlenen Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar karşısında sessizliğini bozan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"YANLIŞ VE YALAN BİLGİLERLE GÜNDEM YARATILMASIN"

Saadet Özsırkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır."

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