Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı!

02.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:03
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı!

Cem Yılmaz yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Cem Yılmaz yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Mayısta paylaştığı fotoğrafı ise silmedi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı takibe devam ediyor.

İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

2020 yılın en çok konuşulan olayı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği oldu. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini sonlandırmış hemen ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sürpriz birliktelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Samyeli, Yılmaz ve Sarıkaya aşkına 'Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım' açıklamasıyla tepki göstermişti.

Çok konuşulan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz birlikteliği ekim ayında Yılmaz'ın 'ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla son buldu. İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Çift ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

AYRILIK SONRASI TATİL

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya soluğu önce Ege'de sonra da Kaz Dağları'nda aldı. Bir süre yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren güzel oyuncu ilişkinin yorgunluğunu attı.

Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Sarıkaya kendini işe verdi. Pandemi döneminde işlerine yoğunlaşan güzel oyuncu yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Tv Kaza Bursa Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmeyi bıraktı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:13:52. #1.15#
title