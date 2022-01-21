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Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı

Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Yılmaz, 1 saatlik alışveriş turunda yaklaşık 20 bin TL harcadı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz, ilk olarak mutfak eşyaları satan bir mağazaya girdi. Burada mutfak bıçakları seçen Cem Yılmaz daha sonra evi için diğer mağazaları ziyaret etti.

Uzun bir süre alışveriş yapan Cem Yılmaz kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Ellerinde poşetlerle alışveriş merkezinde yürüyen Cem Yılmaz şoförünün de yardımıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

Yılmaz'ın 1 saatlik alışveriş turunda yaklaşık 20 bin lira harcadığı öğrenildi.

Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı

Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı

Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı

Cem Yılmaz 1 saatte mini servet harcadı

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