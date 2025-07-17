Cem Yiğit Üzümoğlu davasında son durum ne? - SON DAKİKA Cem Yiğit Üzümoğlu olayı ne?

Soruşturma süreciyle yeniden gündeme gelen oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, hakkında talep edilen hapis cezası nedeniyle kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek başlatılan yasal süreç sonrası, başarılı oyuncunun ne yaptığı ve neden ceza talebiyle karşı karşıya kaldığı merak konusu oldu. Peki, Cem Yiğit Üzümoğlu ne yaptı, neden ceza aldı? Cem Yiğit Üzümoğlu davasında son durum ne? İşte, detaylar…

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NE YAPTI, OLAYI NE?

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle yargı sürecinin odağına yerleşti. 2 Nisan 2025 tarihinde yapılan tüketim boykot çağrısına verdiği destek, savcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "nefret ve ayrımcılık" suçları kapsamında değerlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu davasında son durum ne

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Üzümoğlu'nun da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, sanıklar kamuoyunu ayrıştırıcı ifadelerle ekonomik faaliyeti engellemeye yönelik çağrılarda bulunmakla suçlanıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu olayı ne

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU DAVASINDA SON DURUM NE?

Gözaltı süreci ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üzümoğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendisine yurt dışı çıkış yasağı getirilirken, ayda iki kez imza atma yükümlülüğü de uygulamaya konuldu.

Hazırlanan iddianamede, Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddialar, "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "kişiler arasında ayrımcılık yaparak ekonomik faaliyeti engellemeye teşvik" gibi suçlamalara dayanıyor.

Hakkındaki dava süreci devam eden oyuncunun duruşmalarda savunma yapması beklenirken, yargılamanın ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Mahkeme tarafından verilecek nihai karar, davanın seyrini belirleyecek.