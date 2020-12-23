Cem Uzan kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Cem Uzan hayatı ve biyografisi nedir?

Cem Uzan kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Cem Uzan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM UZAN KİMDİR?

Cem Cengiz Uzan (d. 26 Aralık 1960, Adapazarı), Türk iş adamı, siyasetçi ve Genç Parti (GP) genel başkanıdır.

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde iş adamı Kemal Uzan ve Melahat Uzan'ın çocuğu olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pepperdine Üniversitesi'nde işletme alanında lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk Türk dizileri (Dizi TV) televizyon kanalları; ilk özel (Süper FM), ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), ilk yabancı müzik yayını yapan (Metro FM) ve ilk slow müzik yayını yapan (Joy FM) radyo istasyonları ile ilk sayısal yayın platformunu (Star Digital) kurarak önemli işler başarmıştır. Mobil iletişim alanında da Telsim şirketiyle GPRS, MMS, WAP, MVS, Bas Konuş gibi hizmetleri Türkiye'de ilk olarak hizmete sokmuştur.

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok traj gören gazete konumuna geldi. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik'te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003'te iptal edildi, 3 Temmuz 2003'te de İmar Bankası ve Adabank'a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu. Genç Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. Fransa'da siyasi sürgünde olan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Genç Parti Genel Başkanı olarak siyasete devam etmektedir.

Üç kez evlenen Cem Uzan ilk evliliğini Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'le yapmış olup bu evlilikten Sinan Kemal ve Dilara Gizem adlarında 2 çocuğu vardır. İkinci evliliğini ise Renç Koçibey'in kızı Alara Zeynep Koçibey'le yapmış, bu evliğinden de Emre Renç ve Yasemin Paris isminde 2 çocuğu daha olmuştur.Ardından üçüncü evliliğini ise 28 Kasım'da takı tasarımcısı sevgilisi Fanny Blanchelande ile yapmıştır.

Galatasaray taraftarı olan Uzan, Galatasaray Başkanlığına aday olacağını açıklamıştır.

TELEVİZYON KANALLARI

Star TV (1990-2004) (1992'ye kadar Ahmet Özal ile ortak.)

Teleon TV (1992-1994, 1999-2002)

Kral TV (1994-2004)

Star 2 (2002-2003)/ Star Max (2002-2003)

Kanal 6 (2001-2003) (Dinç Bilgin'den satın aldı, Ahmet Özal'a sattı.)

Dizi TV (2003-2004)

Max Haber/ Star Haber 24 (2002-2003)

Yeşilçam TV (2003-2004)

Metro TV (2003-2004)

Fashion TV Türkiye (?-2004)

Nev TV (2003-2004)

Sineklasik (2003-2004)

Futgol TV (2003)

Sineklasik 2 (2003)

Star Movie Test (1999)

Joy TV (2003-2004)

Performance Channel (1999)

AS TV (1999)

Einstein TV (1999)

Galeri 1 (1999)

Galeri 2 (1999)

RADYO İSTASYONLARI

Süper FM (1992-2004)

Kral FM (1992-2004)

Metro FM (1992-2004)

Joy FM (1993-2004)

Lokum FM (1994-2003)/ Joy Türk FM (2003-2004)

Radyo Matrix (1998-2003)/ Rock FM (2003-2004)

Radyo Alaturka (2004)

Ritmo Latino (1999-2003)

Radyo Blue (1993-2003)

Radyo King (2003-2004)

Radyo Gold (2004)

GAZETECİLİK

Star (gazete) (1999-2004)

Damga (gazete) (2002-2003)

Turkish News

DİĞER BASIN KURULUŞLARI

Star Digital (1999-2002)

DigiFunClub (2002-2003)

Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.

Star Medya Grubu

Park Medya Filmcilik

Medya Park Yayıncılık

Ulusal Medya Haber Ajansı

Birikim Gazetecilik ve Matbaacılık

Merkez Kağıt Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.

FUTBOL

İstanbulspor (1995-2004)

Adanaspor (?-2004)

FİNANS

Türkiye İmar Bankası (1983-2004) (Babası Kemal Uzan'ın)

Adabank (?-1989-?) (Babası Kemal Uzan'ın)

Rumeli Sigorta

Rumeli Hayat

Ulus Faktoring

Merkez Yatırım

İLETİŞİM

Telsim (1994-2004)

KKTC Telsim

Rumeli Telekom(1993)

Rumeli Teknik (1996)

Unitel (1995) (Daha sonra iki şirketin birleşmesiyle Rumeli Teknik Ünitel)

JPP (1997) (Ürdün)

Aktif Kablo

Kartel

Artel

RT.net

netbul.com

Rumeli Yazılım

Standart Telekomünikasyon Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.

İNŞAAT

Merkez Yatırım

Yapı ve Ticaret A.Ş.

Ladik Çimento (?-2004)

Gaziantep Çimento (?-2004)

Şanlıurfa Çimento (?-2004)

Trabzon Çimento (?-2004)

Bartın Çimento (?-2004)

Van Çimento (?-2004)

Ergani Çimento (?-2004)

Gümüşhane Çimento (?-2004)

Rumeli Çimento (?-2004)

Edirne Çimento (?-2004)

ENERJİ

Çukurova Elektrik Anonim Şirketi (ÇEAŞ) (%37.66'sı) (1993-2003)

Kepez Elektrik (%39,27'si) (1993-2003)

METAŞ Metalurji (1995-2004)

Berke Barajı (2002-2004)

METAŞ

AYSAN

LİMAŞ

DEMAŞ

Standart Alüminyum Fabrikası

HOLDİNG

Rumeli holding (1988-2004)

Prime Holding (1992-)

Standart Holding

Simetri Holding (2000-?)