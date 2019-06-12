Cem Uzan'dan Erdoğan'a çağrı: Herşeyimiz yok pahasına satıldı, mağduriyetimizi giderin
Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.
Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Cem Uzan internet üzerinden yayınladığı mesajda mağdur edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.
Uzan ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde konuştuğunu söyleyen eski siyasetçi "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com