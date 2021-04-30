Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan biyografisi!
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Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan biyografisi!

Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan biyografisi!
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Yapımını Tekden Film'in, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin'in yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş "Ertuğrul" Dizisinde Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Cem Uçan Aliyar karakterini canlandırdı. Kristal Küre Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan mesleği nedir? Cem Uçan hayatı ve biyografisi nedir?

Yapımını Tekden Film'in, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin'in yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş "Ertuğrul" Dizisinde Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Cem Uçan Aliyar karakterini canlandırdı. Uçan, 12 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl çıkışını ve tanınması Filinta dizisinde canlandırdığı Bıçak Ali karakteri ile olmuştur. Kristal Küre Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli? Cem Uçan mesleği nedir? Cem Uçan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEM UÇAN KİMDİR?

Uçan, 12 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl çıkışını ve tanınması Filinta dizisinde canlandırdığı Bıçak Ali karakteri ile olmuştur.

Yapımını Tekden Film'in, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin'in yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Diriliş "Ertuğrul" Dizisinde Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Cem Uçan Aliyar karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler oynadı.

2017 yılında senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı filmde Hilmi Cem İntepe, Vecihi Hürkuş'u canlandırırken diğer rollerde Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan rol almıştır.

2018 yılında yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği "Deliler Fatihin Fermanı" filmde rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Keykubat'ın Rüyası Alaiye (Anlatan)(Sinema Filmi)

2018 - Bir Umut Yeter (Taner Çelikbaş) (TV Dizisi)

2018 - Deliler Fatihin Fermanı (Gökkurt) (Sinema Filmi)

2018 - Kardeşim İçin Der'a (Cemal) (Sinema Filmi)

2018 - Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Yüzbaşı Azad) (Sinema Filmi)

2017 - Tatlı Şeyler (Musa) (Sinema Filmi)

2015 - Filinta "Bin Yılın Şafağında" (Bıçak Ali) (TV Dizisi)

2014 - Sungurlar (Yusuf) (TV Dizisi)

2014 - Hıyanet Sarmalı (Büyük Ferhat) (TV Dizisi)

2014 - Filinta "Bir Osmanlı Polisiyes... (Bıçak Ali) (TV Dizisi)

2015 - 2017 - Diriliş: Ertuğrul (Aliyar) (TV Dizisi)

2014 - 2015 - Nizama Adanmış Ruhlar (Yusuf) (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş (Sıtkı) (Sinema Filmi)

2013 - Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 - Osmanlı'da Derin Devlet (Balaban) (TV Dizisi)

2012 - Kurt Kanunu (Komiser Namık) (TV Dizisi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam 2. Sezon (Ramazan) (TV Dizisi)

2012 - Bir Hikayem Var (Motorcular Başkan Yrd.) (Sinema Filmi) 2012

2012 - Acayip Hikayeler (Ozan)2012

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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