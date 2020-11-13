Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?

Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden bir oğlu bulunan Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?

5 Ekim 1959, Göksun, Kahramanmaraş doğumlu Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?

CEM ÖZER KİMDİR?

Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. 2018 yılında bir film çekimleri sırasında ayağını kırdı

CEM ÖZER NE İŞ YAPIYOR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar. Cem Özer bir çok film ve dizide rol aldı.

CEM ÖZER FİMLERİ

Payitaht Abdülhamid - 2020

Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan

O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan

Propaganda 2 - 2016

Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976