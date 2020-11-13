Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?
Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden bir oğlu bulunan Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?
5 Ekim 1959, Göksun, Kahramanmaraş doğumlu Cem Özer kimdir? Cem Özer kaç yaşında, nereli? Cem Özer ne iş yapıyor?
CEM ÖZER KİMDİR?
Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. 2018 yılında bir film çekimleri sırasında ayağını kırdı
CEM ÖZER NE İŞ YAPIYOR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar. Cem Özer bir çok film ve dizide rol aldı.
CEM ÖZER FİMLERİ
Payitaht Abdülhamid - 2020
Tatlı Şeyler - 2017 - Ercan
O Hayat Benim - 2015-2017 - Kenan
Propaganda 2 - 2016
Piyasadan Büyük Alacağımız Var - 2015 - Gazanfer
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde - 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör - 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976