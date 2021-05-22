Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler
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Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler

Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tatilcileri uyaran Cem Özer "Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor, fiyatlar o yüzden yüksek. O yüzden her sene el değiştiriyor mekanlar.

Tatilcileri uyaran Cem Özer "Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor, fiyatlar o yüzden yüksek. O yüzden her sene el değiştiriyor mekanlar. Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler."

Yakında tamamen Bodrum'a yerleşeceğini belirten Özer, "Eşimle bakım için Nişantaşı'na geldik, yarın Bodrum'a sezonu açmaya gidiyorum. Bir süre sonra Bodrum'a yerleşeceğiz" dedi. 

Kaynak: Hürriyet

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Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler - Haberler Magazin
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