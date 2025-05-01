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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cem Karaca'nın Gözyaşları konusu, özeti ve Cem Karaca'nın Gözyaşları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmini izleyecek olanların merak ettiği Cem Karaca'nın Gözyaşları konusu nedir, Cem Karaca'nın Gözyaşları oyuncuları kimler ve Cem Karaca'nın Gözyaşları özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışlar gözler önüne seriliyor.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?


CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 26 Ocak 2024 (Türkiye)

İsmail Hacıoğlu – Cem Karaca rolünde

Fikret Kuşkan – Mehmet İbrahim Karaca rolünde(Cem Karaca'nın babası)

Yasemin Yalçın – Toto Karaca rolünde (Cem Karaca'nın annesi)

Melisa Aslı Pamuk

Buse Buçe Kahraman

Meral Çetinkaya

Melisa Döngel

Alper Saldıran

Kubilay Tunçer



Osman DEMİR
Osman DEMİR
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