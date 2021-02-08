Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan yıllar sonra gelen itiraflar!

Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca, vefatının 17. yılında saygı ve özlemle anılıyor. İlkim Karaca, rahmetli eşi Cem Karaca'nın vefat yıldönümünde Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu. İlkim Karaca, Cem Karaca'nın vefat etmeden önceki son saatlerini ilk kez anlattı. İlkim Karaca, "Vefat etmeden bir gün önce benden kıymalı kapuska istemişti. Ama o kapuskayı yiyemedi" deyip ekledi: "Vefat etmeden önceki son gecesinde ise peynir peynir ekmek yiyip, çay içti. Son günlerinde Attila İlhan'ın 'Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa' adlı kitabını okuyordu." İşte sevilen sanatçı İlkim Karaca'nın ses getirecek açıklamaları...

8 Şubat 2004'de henüz 59 yaşında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan duayen sanatçı Cem Karaca, sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor.

'17 SENE RÜZGAR GİBİ GEÇTİ'

Sanatçı İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'sız geçen 17 yılı Snob Magazin'den Arif Hür'e anlattı. Karaca, Cem Karaca'sız 17 sene rüzgar gibi geçti. Cem'i büyük bir sevgi ve saygıyla anıyorum. 'Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar' sloganını hiç unutamadım. Onun şarkıları hep genç kalacak" dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE BAKIN KİME FAKS ÇEKMİŞ

Cem Karaca'nın ölmeden önce son faksını kime yazdığı da ortaya çıktı. İlkim Karaca, "Cem Karaca, Barış Manço'nın vefat yıldönümü nedeniyle son faksını Barış Manço'nun sevenlerine yazmıştı." diyerek rahmetlinin Barış Manço'ya karşı sevgi ve muhabbet beslediğini itiraf etti.

'VEFAT ETMEDEN ÖNCEKİ SON GECESİNDE PEYNİR-EKMEK YEDİ'

İlkim Karaca, Cem Karaca'nın vefat etmeden vefat etmeden önceki son saatlerini ilk kez anlattı. İlkim Karaca, "Vefat etmeden bir gün önce benden kıymalı kapuska istemişti. Ama o kapuskayı yiyemedi" deyip ekledi: "Vefat etmeden önceki son gecesinde ise peynir peynir ekmek yiyip, çay içti.& ; Son günlerinde Attila İlhan'ın 'Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa' adlı kitabını okuyordu."& ;





Kaynak: Snob Magazin