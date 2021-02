Cem Dizdar neden yok? Cem Dizdar spor programından ayrıldı mı? Cem Dizdar kimdir?

Yer aldığı programlarda görülmemesi nedeniyle merak edilen Cem Dizdar hakkında Cem Dizdar neden yok? Cem Dizdar spor programından ayrıldı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

CEM DİZDAR NEDEN YOK?

Eski eşi Selin Barlas'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve "Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum" sözleriyle iddiaları yalanlayan futbol yorumcusu Cem Dizdar'dan çarpıcı bir hamle geldi. TRT Spor'da program yapan Dizdar, aldığı karar sonrası yayına çıkmadı.

Gazeteci Mehmet Barlas'ın yeğeni olan Selin Barlas, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uzun bir yazıyla birlikte fotoğraflar paylaşmış ve TRT Spor'da yorumculuk da yapan gazeteci eski eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ortaya atılan bu iddia sonrası bir açıklama yayınlayıp şiddetin mağduru olduğunu söyleyen ve TRT'deki programlarına bir süre çıkmayacağını söyleyen Dizdar, dediğini gerçekleştirdi.

Hafta içi her sabah TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programına katılmayan Cem Dizdar'ın yerine, bir başka futbol yorumcusu Mustafa Sapmaz programda yer aldı.

SELİN BARLAS SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Selin Barlas, Twitter hesabından "Kısa bir süreliğine Instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" diye paylaşımda bulunarak şiddet gördüğünü belirtmişti. Barlas'ın paylaşımında açıklamalara yer vermişti.

CEM DİZDAR'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Cem Dizdar ise ortaya atılan iddiayla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Dizdar açıklamasında şunları söyledi:

14 Kasım 2020 akşam saatlerinde internet ortamına düşen hakkımdaki ithamla ilgili açıklama yapmak zorunlu oldu. Bu zorunluluk hakikate olan borcuma sadakatim kadar eski eşimle ortak evladımızın geleceğini de korumaya yöneliktir.

Boşandığım eşim, ayrıldıktan sonra şiddet uyguladığımı iddia ediyor. Bu itham benim sözlüğümde, işleyebileceğim en büyük suçtur ve en ağır cezayı hak eder. Gerek aile içinde, gerekse hayatın her alanında kadına her türlü şiddetin, hiçbir haklı veya uygun nedeni olamaz. Yetiştiğim aile terbiyesinin, kurduğum sosyal ilişkilerin bana öğrettiği en önemli değerlerden biri budur. Ayrıca kadına uygulanan şiddet failinin ortaya çıkması, yargılanması ve ceza almasında, kadın beyanının esas olmasının çok önemli bir kazanım olduğunu her daim savundum. Bu beyanın esas olmasının, beyanın doğru olduğu anlamına gelmeyeceğini ise bana yine feminist hukukçular öğretti. Ben nerede, ne zaman ve nasıl şiddet uyguladım? Bu sorularıma adaletin cevap vermesi için, hakkımdaki iddiaların soruşturulmasının takipçisi olacağım.

Benim şiddete maruz kaldığıma ama asla ve kesinlikle şiddet uygulamadığıma yönelik, darp raporum gibi somut ve maddi kanıtlara; özellikle var olan görüntü kayıtlarına, bu yolla ulaşılacaktır. Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum. Hakikat budur. Bu, sizlerin de hakikati olana kadar TRT Spor'da yorumcusu olduğum "Spor Manşet" ve "Futbol Aklı" programlarına katılmamaya karar verdim. Şiddetin her türüne karşı, iyinin, güzelin ve doğrunun en ateşli ve kararlı savunucularından biri olarak kimseye saygısızlık etmedim. Bu tavrıma hayatım boyunca bağlı kalacağım. Bir gün bu programlarda buluşacağız. Bundan adım gibi eminim. O buluşmaya, bana acımasızca saldırmasına rağmen utanma duygusunu kaybetmeyenler de gelsin isterim. Sorgusuz sualsiz... Utanma duygusunu kaybedenler için hiçbirimizin hiçbir şey yapamayacağını ise maalesef yaşayarak öğrendim."

CEM DİZDAR KİMDİR?

TRT Spor ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yorumcu Cem Dizdar,1965 doğumludur ve Samsun'da dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Fanatik Gazetesinde de yorumcu olarak görmekteyiz.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü kazanan Cem Dizdar, aldığı eğitimi yarıda bırakmıştır. Buradan sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başlamıştır. Felsefe Bölümü mezunudur.

Babası Veysel Bey hayatını kaybetmiştir, annesi ise Birsen Dizdar'dır. Ayrıca, Ersin ve Esra adında iki kardeşi vardır.

Bir röportajında belirttiğine göre Samsun'daki evleri Çiftlik mahallesindedir ve ara sıra buraya ziyarete gitmeye devam etmektedir. Doğup büyüdüğü mahallenin ne kadar güzel olduğunu da bu sözlerinde dile getirmiştir.

Son olarak Cem Dizdar'ı, Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında karşımıza gelen Spor Manşet programında yorumcu olarak gördük.