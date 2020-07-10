Cem Davran, Yarım Kalan Aşklar'daki rolünü anlattı BluTV'nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, farklı konusuyla dikkat çeken 'Yarım Kalan Aşklar' dizisinde yer alan başarılı oyuncu Cem Davran, dizide cinayet büro amirine hayat veriyor

Uzun yıllardır birçok sevilen dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan başarılı oyuncu Cem Davran, bu kez seyircinin karşısına cinayet büro amiri olarak çıkıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in, kadrosunda ise Cem Davran'ın yanı sıra Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı BluTV özel yapımı olan 'Yarım Kalan Aşklar dizisinin çekimleri son hızla devam ediyor.

"MASALIN İÇERİSİNDEYİM"

Yakında sadece BluTV'de yayınlanacak dizide, hayat verdiği cinayet büro amiri Nevzat karakteri ile tüm olayların merkezinde bulunan Cem Davran, rolü ve dizi ekibiyle ilgili şunları söyledi:

& ;"Yarım Kalan Aşklar hikayesinin çok kıymetli bir tadı var damağımda. Seneler sonra sevgili Umur Turagay'la buluşmak mesela, belki de yarım kalmıştı şimdi tamamlıyoruz.& ;





Genç bir masalın içinde tecrübeli Nevzat Amir olmak, dilindeki kabalığın yüreğinde olmadığını göstermek, bütün acıları kucaklayan bir gülmeceyi kıvamında sunmak, hepsi heyecan veriyor bana. Peşinden koştuğum öyküler, karakterler hep yepyeni buluşmalar esasen. Nevzat güzel adam, sevilecek cinsten. Sorular da onda cevaplar da. Yanı başında ince ayar bir sevda yol alıyor, parmak izlerinden faili bulmaya çalışıyor.& ;





"ÇOK HEYECANLIYIM"

Karakterle sıkı fıkı olmayı, derin bir dostluğu pek sevmem hatta yanlış da bulurum çoğu zaman. Yarım Kalan Aşklar ve Nevzat Amir içimdeki bu zinciri kırdı. Genç ve yetenekli oyuncular, huzurlu, keyifli bir set ve fantastik bir hikaye; gel de heyecanlanma. Seyirciye emanet ettiğimizde bu heyecan bilinsin isterim, en azından Nevzat Amirim telsizden böyle söyledi."

Bugüne kadar alışılagelmiş dizi senaryolarından farklı olarak, bambaşka bir hikaye ile gündeme damga vuracak olan 'Yarım Kalan Aşklar', aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.





Kaynak: Snob Magazin