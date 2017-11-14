Cem Davran, "Babamın Kemikleri" Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

Usta oyuncu Cem Davran, Tokat'ın Turhal ilçesinde "Babamın Kemikleri" filmi için kamera karşısına geçti.



İstanbul ve Tokat'ın Turhal ilçesinde çekimleri yapılacak "Babamın Kemikleri" filminin Turhal ayağındaki çekimleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından film çekimlerinden özel kareleri hayranları ile paylaşan Davran, yıllar sonra yanında oğluyla memleketine dönüşü anlatan filmde Ömer karakterini canlandırıyor. Turhal'da film çekimlerine katılmaktan ve yöre halkının göstermiş olduğu sıcak kalınlıktan dolayı mutlu olduğunu belirten Davran, "Burada olmaktan çok mutlu oldum, Turhallılara teşekkür ediyorum. Bana yüreklerini açtılar, o nedenle biraz şaşkınım. Bunlar unuttuğumuz hasretler" dedi.



Memleketi Turhal'da film çekme hayalini gerçekleştiren yönetmen Özkan Çelik, "Sektöre girdiğimden beri memleketimde film çekmek istiyordum. Tokat'ta ve diğer ilçelerinde film çekildi. Filmin çekimi için çeşitli coğrafi şartları olan bir yer lazımdı. Turhal'da bu anlamda mekan bulabileceğimiz yerler mevcut" diye konuştu.



Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ise ilçede film çekimleri yapılmasının önemine dikkat çekerek, "Cem Davran'a ilçemizde çekimleri yapılan filmde rol aldığı için teşekkür ediyorum. Kendisini Turhal'da görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Filmi en çok bekleyenler Turhallılar. Çok güzel bir çalışmada yer alan Cem Davran ve hemşehrimizi Özkan Çelik'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TOKAT