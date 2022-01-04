Cem Belevi Leshow İstanbul'da podyuma çıkacak!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Rusya'nın"Bayan İhtişamı" olarak bilinen dünyaca ünlü model ve Ambient Markasının tasarımcısı Mila Bolieva'da Cem Belevi'ye eşlik edecek.

Leshow İstanbul Podyumunda yürüyecek olan Mila Bolieva aynı zamanda kendi tasarımlarının yer aldığı markası??Ambient By Milana Uvarova'nın "Özgürlük" adını verdiği 2022 koleksiyonunda Cem Belevi için özel olarak tasarladığı ürünleri podyumda birlikte sergileyecekler.

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