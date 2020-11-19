Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?
19.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:25
Türk televizyonlarının sevilen yeni dizilerinden olan Alev Alev'de çalan şarkı çok merak edildi. Peki, Alev Alev'de çalan şarkı nedir? Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım sözleri nelerdir? Şu Dağlarda Kar Olsaydım kimin şarkısı?
Alev Alev dizisinde çalan ve çok merak edilen Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkısının sözlerini sizler için derledik.
CEM ADRİAN ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM SÖZLERİ
ESSENTIALS/ SEÇKİLER 3 (2018)
Şu Dağlarda Kar Olsaydım
Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım
Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım
Arar bulur muydun beni beni
Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım
Şu yangında har olsaydım olsaydım
Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım
Belki yaslanırdın bana bana
Mahpusta duvar olsaydım olsaydım
Şu bozkırda han olsaydım olsaydım
Yıkık perişan olsaydım olsaydım
Yine sever miydin beni beni
Simsiyah duman olsaydım olsaydım
ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM KİMİN ŞARKISI?
Söz & Müzik: Yusuf Hayaloğlu
Bağlama: Gökhan Kılıç