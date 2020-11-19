Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?
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Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?

19.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:25
Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?

Türk televizyonlarının sevilen yeni dizilerinden olan Alev Alev'de çalan şarkı çok merak edildi. Peki, Alev Alev'de çalan şarkı nedir? Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım sözleri nelerdir? Şu Dağlarda Kar Olsaydım kimin şarkısı?

Alev Alev dizisinde çalan ve çok merak edilen Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkısının sözlerini sizler için derledik.

CEM ADRİAN ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM SÖZLERİ

ESSENTIALS/ SEÇKİLER 3 (2018)

Şu Dağlarda Kar Olsaydım

Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım

Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım

Arar bulur muydun beni beni

Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım

Şu yangında har olsaydım olsaydım

Ağlayıp bizar olsaydım olsaydım

Belki yaslanırdın bana bana

Mahpusta duvar olsaydım olsaydım

Şu bozkırda han olsaydım olsaydım

Yıkık perişan olsaydım olsaydım

Yine sever miydin beni beni

Simsiyah duman olsaydım olsaydım

ŞU DAĞLARDA KAR OLSAYDIM KİMİN ŞARKISI?

Söz & Müzik: Yusuf Hayaloğlu

Bağlama: Gökhan Kılıç

ALEV ALEV'DE ÇALAN ŞARKI DİNLE

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