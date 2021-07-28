Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti
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Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti

Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Türkiye'ye değer, Elbistan'a değer' sloganıyla düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük müzik organizasyonu olan Elbistan Festivali Cem Adrian konseri ile başladı. Festivalde insan seli yaşanırken on binlerce kişi konser alanında şarkılar ve türkülerle coştu.

Hazırlıkları günlerdir süren ve birbirinden ünlü 8 sanatçının katılacağı Elbistan Festivali, mahşeri kalabalıkla başladı. 'Türkiye'ye değer, Elbistan'a değer' sloganıyla düzenlenen festivalin ilk konserine, mahşeri bir kalabalık katıldı. Konuk sanatçı Cem Adrian, sahneye çıktığında on binlerce hayranı ile karşılaştığında, "Elbistan'a daha önce neden gelmemişim. Çok eğleneceğimize söz veriyorum" dedi.

Başta Elbistanlılar olmak üzere gurbetçiler ve Türkiye'nin birçok yöresinde yaşayan Elbistanlılar ile çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişiyi buluşturan Elbistan Festivali, kortej yürüyüşü ile start aldı. Atlı zabıta ekipleri ve bando eşliğinde Şehit Er Rahmi Koldan Meydanında festival meşalesi yakıldı. Dulkadiroğlu Caddesinde devam eden kortej, Ahmet Karacabey Caddesinden geçerek tekrar başladığı noktada sona erdi. Elbistan Festivali'ndeki büyük coşku, gençlerin sevgilisi Cem Adrian'ın konser programından saatler öncesinden alana yansıdı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu izleyiciler, Pınarbaşı mesire alanında yerini aldı. Konser anı yaklaştıkça da heyecan ve coşku tavan yaptı. Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın sahneye çıkmasıyla ise alandan alkışlar ve ıslık sesleri yükseldi. Alanı dolduran 7'den 70'e on binlerce kişi, hep bir ağızdan Adrian'ın seslendirdiği türkü ve şarkılara eşlik etti. Adrian, konserine dillere pelesenk olan şarkıları ile başladı. Adrian, konserin ilk bölümünde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü sahneye davet etti. Başkan Gürbüz, alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitaben, "Çok güzelsiniz. Harikasınız. Cem Adrian'ı ağırlamak bizler için çok güzel. Festivalimize ülkemizin en güzel seslerinden ve yorumcularından biri ile başladık. Cem Adrian, Elbistan'ı çok seviyor. Size değer Türkiye'ye değer sloganı ile bu festivali düzenledik. Gerçekten de görüyorum ki size değer. Elbistan bugün çok güzel. Bundan sonra da ilkleri yaşayacağız. Elbistan'ın sesini dünyaya duyuracağız. İyi ki varsınız" dedi. Daha sonra konserine kaldığı yerden devam eden Adrian, 'Gelemem diyorum sen gel diyorsun', 'Uzun ince bir yoldayım', 'Ben seni çok sevdim', 'Ela gözlüm' gibi şarkı ve türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Adrian, birçok şarkı ve türküsünü katılımcılarla birlikte söyleyerek geceye renk kattı. Festival'in ikinci gününde Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu..

Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti
Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti
Cem Adrian Elbistan'ı salladı, on binler festival alanına akın etti

Kaynak: Snob Magazin

Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
Elbistan Festivali'nde Cem Adrian coşkusu! On binlerce kişi konsere akın etti
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Aşkı yatak odasındaki yastık ele verdi
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