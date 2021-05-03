Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!
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Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!

Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Cem Adrian tarafından dün akşam itibari ile yayınlanan ve Cem Adrian'ın eşsiz yorumu ile büyük beğeni toplayan Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!

Cem Adrian tarafından dün akşam itibari ile yayınlanan ve Cem Adrian'ın eşsiz yorumu ile büyük beğeni toplayan Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!

CEM ADRİAN AĞLASAM MI ŞARKI SÖZLERİ

Mevl?m Gül Diyerek İki Göz Vermiş

Bilmem ?ğl?s?m Mı ?ğl?m?s?m Mı

Dur? Dur? Bir Sel Oldum Erenler

Bilmem Ç?ğl?s?m Mı Ç?ğl?m?s?m Mı

Yoksulun Sırtınd?n Doy?n Doy?n?

Bunu Gören Yürek N?sıl D?y?n?

Yiğit Muht?ç Olmuş Kuru Soğ?n?

Bilmem Söylesem Mi Söylemesem Mi

M?hzuni Şerifim Dindir ?cını

B?zı ?cıl?rd?n ?l İl?cını

Pir Sult?nl?r Gibi D?r ?ğ?cını

Bilmem Boyl?s?m Mı Boyl?m?s?m Mı

CEM ADRİAN AĞLASAM MI DİNLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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