Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!
Cem Adrian tarafından dün akşam itibari ile yayınlanan ve Cem Adrian'ın eşsiz yorumu ile büyük beğeni toplayan Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!
Cem Adrian tarafından dün akşam itibari ile yayınlanan ve Cem Adrian'ın eşsiz yorumu ile büyük beğeni toplayan Cem Adrian Ağlasam mı şarkı sözleri! Cem Adrian Ağlasam mı şarkısı dinle!
CEM ADRİAN AĞLASAM MI ŞARKI SÖZLERİ
Mevl?m Gül Diyerek İki Göz Vermiş
Bilmem ?ğl?s?m Mı ?ğl?m?s?m Mı
Dur? Dur? Bir Sel Oldum Erenler
Bilmem Ç?ğl?s?m Mı Ç?ğl?m?s?m Mı
Yoksulun Sırtınd?n Doy?n Doy?n?
Bunu Gören Yürek N?sıl D?y?n?
Yiğit Muht?ç Olmuş Kuru Soğ?n?
Bilmem Söylesem Mi Söylemesem Mi
M?hzuni Şerifim Dindir ?cını
B?zı ?cıl?rd?n ?l İl?cını
Pir Sult?nl?r Gibi D?r ?ğ?cını
Bilmem Boyl?s?m Mı Boyl?m?s?m Mı