'Çello Mustafa' olarak bilinen Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Kendine has tarzı ve çello çalma yeteneği ile tanınan Yıldırım, geniş bir hayran kitlesi tarafından seviliyordu. Peki, Çello Mustafa öldü mü?

ÇELLO MUSTAFA ÖLDÜ MÜ?

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan 20 yaşındaki Mustafa Yıldırım'dan kötü haber geldi. Sosyal medyada "sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var" sözleriyle tanınan "Çello Mustafa" olarak da bilinen genç, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Alata mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ÇELLO MUSTAFA KİMDİR?

"Çello Mustafa" lakaplı sosyal medya fenomeni Mustafa Anıl Yıldırım, Mersin doğumlu bir içerik üreticisidir. Genç kitlenin büyük ilgisini çeken motivasyonel paylaşımlarıyla öne çıkan Yıldırım, "Başarmak istediğin her şeyi gerçekleştirebilirsin, çünkü içinde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir potansiyel taşıyorsun!" gibi güçlü mesajlarıyla geniş kitlelere ilham vermektedir. Onun samimi ve coşkulu üslubu, takipçileri üzerinde derin bir etki bırakmaktadır.