Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan hırsız yakalandı
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Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan hırsız yakalandı

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentteki bir sosyete pazarında çelik kasayı jet taşı ile kesip içindeki 380 bin lirayı çalan hırsızı yakaladı.

Çelik kasayı jet taşı ile kesip 380 bin lirayı çalan hırsız yakalandı
15.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:23

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentteki bir sosyete pazarında çelik kasayı jet taşı ile kesip içindeki 380 bin lirayı çalan hırsızı yakaladı.

Ankara'da bulunan sosyete pazarının yönetim katındaki çelik para kasasının jet taşı ile kesilerek içerisinden 380 bin lira çalınmasının ardından hırsızlık polisi harekete geçti. Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı Afganistan uyruklu M.A.K. isimli kişinin işlediği tespit edildi. Şüphelinin olay sonrasında çaldığı parayla Eskişehir'e, oradan da İstanbul'a geçerek paranın bir kısmını dolara çevirdiği ve İstanbul'da bir gece kaldıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesine gittiği belirlendi. Adım adım iz süren polis, il il toplam 413 kamera görüntüsü inceledi. Zanlı, Ödemiş'te metruk bir binada olduğu esnada polis düğmeye bastı ve operasyon düzenledi. Şüpheli M.A.K., 41 bin 288 ABD doları ve 32 bin 240 lira para ile birlikte yakalanarak Ankara'ya getirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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